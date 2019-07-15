الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى 41 منتصف الأسبوع.. وهذا معدل "الرطوبة"

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن طقس اليوم الاثنين، معتدل على جميع الأنحاء، بدرجة حرارة تصل لـ37 درجة.

وأضاف عبدالعال لـ"مصراوي"، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء بمعدل درجة إلى درجتين مئوية تصل لـ41 درجة على القاهرة بنهاية الأسبوع الجاري.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد إلى أنه بالتزامن مع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، ستشهد البلاد انخفاضًا في معدلات الرطوبة لتصل إلى 50: 60% في الصباح الباكر على الوجه البحري والقاهرة.

وأوضح عبدالعال، أن انخفاض نسبة الرطوبة مستمر حتى نهاية الأسبوع، متأثرًا بالمنخفض الجوي الغربي، موضحًا أنه سيساهم في تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.​