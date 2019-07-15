متحدث "النواب": تصريحات رئيس البرلمان صححت مسار قانون العمل الأهلي

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التي أكد فيها من فوق منصة البرلمان خلال مناقشات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أن مصر عادت بقوة للساحة الإقليمية والدولية وتشريعاتها وقراراتها نابعة من متطلباتها الوطنية وليس لصدى أصوات بالخارج، صححت مسار هذا التشريع.

وقال عبدالعال، ضمن حديثه: "وأربأ بأي نائب أن يردد أن مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي جاء استجابة لأصوات بالخارج قد لقيت ارتياحًا شعبيًا كبيرًا وواسع النطاق"، مشيرًا إلى أن مصر دولة قوية وقديمة عمرها 7 آلاف سنة وكلمتها مسموعة بالعالم أجمع وليس المنطقة فقط.

وأضاف حسب الله في بيان له: "أوجه التحية والتقدير لرئيس البرلمان على تصريحاته الحاسمة، ولتأكيده أن مصر لم تستمع لأصوات خارجية أثناء المرحلة الانتقالية، فما بالنا ونحن دولة مستقرة وأن التشريعات تُقر باسم الشعب وأيضا يتم تعديل أي قانون ساري باسمه، وجرت واقعة سابقة في مجالس سابقة بتعديل أحد القوانين بعد 72 ساعة من إصداره، لاسيما أن القاعدة القانونية للسلوك الاجتماعي تهدف من بين ما تهدف إليه إلى استقرار المجتمع ومن أجل هذا الهدف تم صدور القانون رقم 70 لسنة 2017، وأيضًا من أجل استقراره يتم مناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا بإصدار قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلي".​