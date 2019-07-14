​5 منح من وزارة الثقافة بمناسبة افتتاح متحف نجيب محفوظ

كتب- محمد عاطف:

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، عن تقديم خمس منح في مجالات كتابة السيناريو والقصة القصيرة والرواية، بمناسبة افتتاح متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بمنطقة الأزهر.

كما قدمت الوزارة تخفيضا على أسعار الكتب، بواقع 50٪ على إصدارات وزارة الثقافة، و25 ٪ على إصدارات الدور الخاصة، بمناسبة الافتتاح.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدائم، خلال كلمتها، إنه تم تحديد سعر تذاكر الدخول كالآتي: ٥ جنيهات للمصريين، ٢٠ جنيها للأجانب، وجنيهان للطلبة المصريين، و١٠ جنيهات للطلبة الأجانب، على أن يفتح المعرض أبوابه مجانا لمدة شهر بمناسبة الافتتاح.

وقدمت الوزيرة الشكر لأم كلثوم ابنة الأديب الراحل على إهدائها مكتبة نجيب محفوظ ومقتنياته إلى المتحف، كما تم تكريمها بدرع مع شهادة تقدير.

وافتتحت وزيرة الثقافة برفقة وزير الآثار، متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر بحضور أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة الكاتب العالمي الراحل وعدد من المثقفين والأدباء، ومنهم المستشار الثقافي الصيني سفراء: السعودية والبرتغال تشيلي صربيا بلجيكا وألمانيا واليابان، يوسف القعيد مدير المتحف، الإعلامية مني الشاذلي، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المهندس محمد أبو سعدة، رئيس قطاع التنسيق الحضاري.

يذكر أن متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بدأ العمل على تأسيسه عام 2016 ويتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، ومكتبة سمع بصرية، ومكتبة عامة، ومكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ.

أما الطابق الثاني فيضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخر لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة إلى جانب قاعة للسينما وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء: الحارة، رثاء، أحلام الرحيل، أصداء السيرة، تجليات، ونوبل.