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    الرئاسة: حدوث تطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

    07:06 م الأحد 14 يوليه 2019
    الرئاسة: حدوث تطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    (مصراوي):

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المؤشرات الإيجابية للأداء الاقتصادي المصري، تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع اللجنة الاقتصادية الوزارية.

    وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللجنة الاقتصادية عرضت علي الرئيس السيسي مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨، والذي أشار إلى أن مصر حققت اعلي ثالث نمو اقتصادي علي مستوي العالم بمقدار ٥,٦٪، وإلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل الي ٨,٩٪ لشهر يونيو ٢٠١٩ مقابل ١٣,٨٪ لذات الشهر من العام الماضي.

    كما أشار التقرير إلى حدوث تطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة.

    السيسي الاقتصادي المصري

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