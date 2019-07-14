"هيكل" لمحافظ بغداد: "الإنتاج الإعلامي" جاهزة للتعاون مع الأشقاء في أي وقت

كتب- مصطفى علي:

استقبل أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتور رياض ناصر العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك في مجالات الإعلام والثقافة وتدريب الكوادر الإعلامية العراقية بالمدينة.

في بداية اللقاء، أعرب "هيكل"، عن ترحيبه بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن العراق دولة عربية عظيمة تمثل جزءاً مهمًا من التاريخ الإنساني بما لديها من إرث حضاري كبير، وبما لها من مقومات في مختلف المجالات، وسينهض ويعود أقوي مما كان.

وأطلع "هيكل"، الضيف علي إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها والتي تتمثل في عدد الأستديوهات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية والتي وصل عددها إلى "71" أستديو يبث منها أشهر القنوات الفضائية المصرية والعربية عبر النايل سات إلي جانب وجود أستديو الدولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم في استديوهات التسجيل الصوتي

وأشار "هيكل"، إلى أن المدينة أضافت نشاطاً جديداً متمثلاً في مركز إحياء التراث السينمائي والذي يعد الأحدث في منطقة الشرق الأوسط والتي يتم من خلاله ترميم وتجديد الأفلام الوثائقية القديمة وتحويلها إلي نظام الديجيتال الــ4k.

وتابع "هيكل"، أن مدينة الإنتاج تضم نشاط تعليمي متمثل في الأكاديمية الدولية للهندية وعلوم الإعلام والتي تضم 3 كليات (إعلام- هندسة- إدارة أعمال)، وتعد من أهم الأكاديميات العلمية في مصر في مجال الدراسات الإعلامية والتدريب.

واستطرد: "المدينة تضم مناطق تصوير مفتوحة هي الأشهر في مصر لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية تتميز بتنوع مناطق التصوير بها .و تعمل المدينة علي تطويرها وتحديثها بصورة دورية"، كما أطلع الضيف علي قيام المدينة بإنشاء مقرات إعلامية بوسط القاهرة لتقديم خدمات إعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية المختلفة.

وأكد "هيكل"، أن المدينة جاهزة للتعاون مع العراق الشقيق في مجالات تدريب الطلبة في مجالات الإعلام وهندسة الأستديوهات، وتقديم جميع الإمكانيات للأشقاء في أي وقت.

من جانبه، أشاد الدكتور رياض العضاض بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وعلمية تضمها المدينة.

وأعرب عن رغبته في الاستفادة من التجارب المصرية في العديد من المجالات وبصفة خاصة المجال الإعلامي , ونقل هذه الخبرات إلي العراق لعمل مشروعات مثيلة بالإستفادة من الخبرات المصرية، كما أعرب عن عزمه الاتفاق في الفترة القريبة القادمة مع المدينة لتجديد وإحياء الأرشيف العراقي المصور من خلال مركز إحياء التراث بالمدينة، وتمني المحافظ المزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين لما للإعلام من أهمية كبرى في نقل الصورة الحقيقة وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن.

كان "هيكل"، قد اصطحب محافظ العراق في جولة تفقدية بالمدينة شملت مركز إحياء التراث السينمائي وأستديو الدولبي أتموس، كما توجها إلي مناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدا تصوير مسلسل "حواديت الشانزلية"، وإلتقيا بفريق العمل من الفنانين ومخرج العمل، كما زارا أستديوهات قناة "صدى البلد"، وبلاتوهات التصوير المختلفة بها، وكذلك قام المحافظ بجولة تفقدية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بصحبة الدكتور فوزي تركي رئيس الأكاديمية للتعرف عن قرب علي ماتضمه من وسائل تعليمية ومقرات علمية حديثة.