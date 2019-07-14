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    بكري: يوجد جميعات أهلية تقدم تقارير لجهات أجنبية ضد مصر

    04:00 م الأحد 14 يوليه 2019
    بكري: يوجد جميعات أهلية تقدم تقارير لجهات أجنبية ضد مصر

    مصطفى بكري

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر بها مايقرب من 50 ألف جمعية تعمل في العمل الأهلى، وهناك منظمات تتدخل في شأن الدولة وتقدم تقاريرها لجهات أجنبية للتحريض ضد مصر. بحسب تعبيره.

    وأضاف بكري، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن السفير الأمريكي في القاهرة عام 2008 منح مليون دولار للمنظمات، وهناك رئيس حزب سياسي وبرلماني سابق، طلب في 2 فبراير عام 2011 السماح بتمويله من الاتحاد الأوروبي، وتقرير لجنة تقصي الحقائق قالت إنه في 2011 أدخل مليار و200 مليون جنيه من منظمات أجنبية لمصر".

    وتساءل بكري، هل المال السياسي مسموح به في دول عديدة ليتم القبول به؟ يصل لجمعيات ذات نفع أهلي وجمعيات ذات غرض سياسي برزت على الساحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهو الطابور الخامس لتدمير المجتمعات من الداخل، مبديًا اعتراضه على بعد التعديلات التي طرأت على قانون الجمعيات الأهلية.​

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