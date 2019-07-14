نائب: وهم كليات القمة دمر نفسية أجيال بأكملها

كتب - أحمد علي:

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الأسر المصرية تورث معتقدا مغلوطا لأبنائها بأن الثانوية العامة هي "عنق الزجاجة" والتي بناءً عليها سيتم تقييم الطالب وتحديد مستقبله، وأن هناك عددا محدودا من الكليات تسمى بـ"كليات القمة"، وباقي الكليات لا تمثل اهمية ولا تعطي لأصحابها " البريستيج" اللازم.

وأكد النائب، في بيان اليوم الأحد، أن التفوق شيء ايجابي وعلينا الحرص على تحقيقه، ولكن التفوق يكون بتنمية المهارات والتميز بمجال أو تخصص معين أرغب في أن أستزيد من العلم فيه، ولقد رأينا نماذج حول العالم لأناس نجاحهم وصل الى العالمية بالرغم من عدم التحاقهم بما يراه البعض كليات القمة.

وطالب النائب بمزيد من الجهود لتغيير هذه الثقافة، والتي دمرت نفسية اجيال باكملها حزنا على تعبهم بالثانوية العامة وبالنهاية لم يلتحقوا بما يسمى كليات القمة، وتبدأ حالة من جلد الذات بالاضافة الى الضغوط الأسرية واللوم على الطالب، وهو ما تسبب باكثر من حالة انتحار منذ ظهور هذا المصطلح.