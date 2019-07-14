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    رئيس النواب: لا دخل لأي وزير في إجبار المجلس على مناقشة أي قانون

    03:17 م الأحد 14 يوليه 2019
    رئيس النواب: لا دخل لأي وزير في إجبار المجلس على مناقشة أي قانون

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا دخل لأي وزير من الوزراء في إجبار البرلمان على مناقشة أي مشروع قانون، مضيفا: "أي وزير يعتقد أنه يضع أجندة للمجلس هو خاطئ ولكل حادث حديث".

    وأضاف عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي من حيث المبدأ: "لم أكن موافقا على إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال إلاإنه وإنطلاقا من المصلحة العامة التي استشعرتها، فعلت ذلك".

    جاء ذلك تعقيبا على مداخلة النائب محمد المرشدي التي انتقد فيها تقديم مشروع القانون في نهاية دور الانعقاد الحالي.

    علي عبدالعال مجلس النواب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

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