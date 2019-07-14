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    محافظة القاهرة تحتفل بدخول 10 أتوبيسات غاز للخدمة

    03:13 م الأحد 14 يوليه 2019
    محافظة القاهرة تحتفل بدخول 10 أتوبيسات غاز للخدمة

    أتوبيسات غاز

    كتب- محمد نصار:

    تقيم محافظة القاهرة، غدًا الاثنين، احتفالية لتدشين 10 أتوبيسات (دفعة أولى) تعمل بالغاز الطبيعي ودخولها الخدمة في إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام والحفاظ على البيئة وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ووزير التنمية المحلية بساحة عابدين أمام ديوان عام المحافظة. بحسب بيان صحفي.

    كما يعقب الاحتفالية عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي سيتم خلاله تسليم 19 عقدًا لأصحاب أراضي تم تقنين أوضاعهم وكذلك تسليم 11 عقدًا لمستثمري شق الثعبان الذين أنهوا الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاعهم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

    أتوبيسات غاز محافظة القاهرة الغاز الطبيعي خالد عبدالعال

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