منظمة خريجى الأزهر تحتفل بختام الدورة التدريبية لائمة أثيوبيا

كتب - محمود مصطفى:

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية التى أقامتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للأئمة والدعاة بدولة أثيوبيا حيث شهد حفل ختام الدورة فضيلة أ.د محمد عبدالفضيل القوصي و أسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وألقى الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي كلمة أكد فيها أن رسالة الأزهر رسالة عالمية تحمل فى طياتها الحب والمودة والرحمة والتألف بين الإنسانية، وتؤكد على نبذ العنف والإرهاب والتطرف، وطالب أبناء أثيوبيا المتدربين أن يكونوا عوناً لإخوانهم في أثيوبيا على معرفة أصول الدين الصحيحة التى تعلموها في هذه الدورة وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف فى رسالته التى تدعو للوسطية والاعتدال .

من جانبه أكد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة على دورها في نشر فكر الأزهر الشريف من خلال الدورات التدريبية والأنشطة التى تعقدها المنظمة لكافة المتدربين مشيداً بجهود الفروع في نشر الفكر الوسطى البعيد عن التطرف والتشدد .

ووجه الشيخ أحمد أول رئيس فرع المنظة في أثيوبيا الشكر لمصر حكومة وشعباً لهذه الإستضافة كما وجه الشكر إلى مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و أشاد بجهود المنظمة العالمية لخريجى الأزهر على دورها واهتمامها بمثل هذه الدورات التى تخدم أبناء أفريقيا .