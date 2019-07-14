رئيس النواب: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، تعقيبا على استقبال البرلمان أمس السبت وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، حيث الوفد يمثل كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي.

وأكد عبدالعال على أن الشعب المصري دواما بقرب طبيعي وقطري مع الشعب الليبي بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة ونقول للشعب الليبي: "مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر وأمن ليبا هو هو أمن مصر.. ومصر لن تتأخر أبدا عن دعمكم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام بدولة ليبيا".

ولفت إلى أن مجلس النواب المصري يضع تحت تصرف مجلس النواب الليبي جميع إمكانيات وخبراته في سبيل تطوير العمل فيه، ونؤكد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة بالمنطقة، خاصة وأي أحلام تراوض أي من الدول بهذا الأمر عليها أن تفيق منها.​