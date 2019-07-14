صحة النواب تطالب بمراعاة الفقراء وتفعيل العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكدت لجنة الشئون الصحية ضرورة أن تطبق اللائحة الخاصة بالمستشفيات، التابعة لمديرية الشئون الصحية على مستشفى الشيخ زايد، وأن يتم مراعاة الفقراء والبسطاء وتفعيل العلاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة شادية خضير، بشأن الأوضاع في مستشفي الشيخ زايد بمنشية ناصر.

وقالت النائبة شادية خضير إن الأهالي في أمس الحاجة لمستشفي الشيخ زايد التي إنشائها تبرعا من الشيخ زايد حاكم دولة الإمارت لأهالي منشية ناصر والدويقة، ونظرا لاستكمال التبرع لاحتياج هذه المنطقة للمستشفي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد صدر قرار وزير الصحة بضمها إلى الأمانة المركزية مما يشكل ضغط مالي واقتصادي على أهالى المنطقة.

وطالبت بإعادة النظر في هذا القرار وأن تتبع المستشفي لمديرية الشئون الصحية في القاهرة لتكون بأجر رمزي بأجر رمزي يتناسب مع أهالي المنطقة، موضحة قرارات الأمانة المركزية رفعت سعر التذكرة في المستشفى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، نائب رئيس الأمانة المركزية لشئون مستشفيات اليوم الواحد، إنه سيتم تغيير إدارة المستشفي في أقرب وقت، وشدد علي أنه يتم مراعاة البسطاء وغير القادرين وتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة.​