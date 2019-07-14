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    الأوقاف للنواب: نستجيب لطلباتكم قدر المستطاع

    01:31 م الأحد 14 يوليو 2019
    الأوقاف للنواب: نستجيب لطلباتكم قدر المستطاع

    الشيخ جابر طايع

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تتجاوب مع طلبات أعضاء مجلس النواب الخاصة بفرش المساجد في كافة المحافظات على مستوي الجمهورية.

    وأضاف "طايع"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المنعقد الآن، أن الوزارة تستجيب لطلبات النواب قدر المستطاع وفي ضوء الإمكانيات المتاحة، ويتم إدراج العديد من المساجد في الخطة بشكل منتظم، مع مراعاة عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة، ودون مجاملة لأحد.

    من جانبها، وجهت النائبة أماني عزيز وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والتي ترأست الاجتماع، الشكر لوزارة الأوقاف على تعاونها مع النواب، وأوصت الوزارة بفرش المساجد التي لا تحتاج للفرش بشكل ضروري.

    جابر طايع وزارة الأوقاف مجلس النواب

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