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    الإسكان تعتمد تخطيط 4 أفدنة للبنك المركزي بالقاهرة الجديدة

    12:55 م الأحد 14 يوليه 2019
    الإسكان تعتمد تخطيط 4 أفدنة للبنك المركزي بالقاهرة الجديدة

    البنك المركزي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم 24 بمساحة 4 أفدنة بمنطقة إسكان الجمعيات بالمنطقة الجنوبية بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك المركزي المصري.

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري الخاص بتخصيص قطعة الأرض.

    ونص القرار على التزام الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار.

    البنك المركزي وزارة الإسكان القاهرة الجديدة

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