برلمانية تشيد بتعويض متضرري النوبة

كتبت- ميرا إبراهيم :

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة، في الفترة الأخيرة، لإرجاع حقوق إهالي النوبة والبدء في صرف تعويضاتهم.

وأشارت النائبة إلى إعلان اللجنة الوطنية لصرف مستحقات متضرري النوبة، عن الانتهاء من الحصر النهائي للمستحقين.

وثمنت النائبة، بحسب بيان، التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشكلة أهالي النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي.

وبدأت اللجنة في تلقي رغبات مستحقي التعويض سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وفقا للنموذج المعد لذلك، لمدة 3 أسابيع بدءًا من من 25 يوليو الجاري.​