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    وزير التنمية المحلية يستمع لشرح عن كوبري "محور ناصر" بتكلفة 1.2 مليار جنيه

    12:49 م الأحد 14 يوليه 2019
    وزير التنمية المحلية يستمع لشرح عن كوبري "محور ناصر" بتكلفة 1.2 مليار جنيه

    انشاء كوبري محور ناصر - ارشيفية

    كتب- محمد نصار:

    تفقد وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها للمحافظة لمتابعة عدد من المشروعات الجارية.

    واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى شرح مفصل عن أهمية كوبري محور ناصر الهضبة الغربية والذي يعد من المشروعات القومية التي سيفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأشهر القادمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه وهذا الطريق يربط مدينة أسيوط بمدينة ناصر بمسافة لا تتعدى 14 كم فقط والذي يوفر الوقت والجهد على المواطن.

    كوبري محور ناصر وزير التنمية المحلية الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة منطقة المعلمين أسيوط

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