وزير التعليم العالي: التعاون مع الأوقاف من شأنه أن يجعل الأئمة أكثر احترافية

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير التعليم العالي، إن التعاون مع وزارة الأوقاف لتنمية مهارات الأئمة، من أبرز أوجه التعاون لأنها من الضروريات في الفترة الحالية.

وأضاف خلال افتتاح الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، الأحد ١٤ يوليو، أنه عندما عرض عليه هذا الملف وتنمية مهارات الإعلاميين من الأئمة، تحرك في نفس اليوم وتواصل مع وزير الأوقاف مؤكدا له وجود تصور بالفعل.

ولفت إلى أنه عند مشاهدة بعض القنوات التي تتضمن تثقيف ديني نلاحظ أن هناك مهارات فردية غير منماه بشكل أكاديمي يتحدث بها الإمام الإعلامي بشكل غير متعمق، لذا كان من الضروري عمل برنامج علمي أكاديمي شامل مع الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، للاهتمام بثقافته وتعامله مع برامج الـ«سوشيال ميديا» أو القنوات الفضائية أو حتى مباشر مع أي نظام من الأنظمة.

وأكد وزير التعليم العالي أنه لابد من التعامل مع وسائل الاتصال والمعلومات بطريقة أكاديمية، لأن الغرض تثقيف الدعاة من خلال الأوقاف والأزهر، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة.​