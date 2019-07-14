قبل إطلاقه.. تفاصيل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" في 5 محافظات

كتب- محمد نصار:

يطلق وزير التنمية المحلية بعد قليل مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط، وينفذ المشروع كمرحلة أولى في 5 محافظات هي (المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج) وهي الأعلى في معدلات الإنجاب والنمو السكاني بالإضافة إلى محافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات في ضبط النمو السكاني مما يسهم في الاستفادة من تجربتها في باقي المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، أن المشروع يهدف إلى تحقيق استجابة محلية سريعة للقضية السكانية من خلال منهج متكامل في الخمس محافظات المشار إليها، كما يهدف إلى تعزيز نهج لامركزي متعدد القطاعات تحت قيادة المحافظ وبمشاركة الشباب في المتابعة وفي صنع القرار، وتتمثل الآلية الجديدة في التعاون الكامل مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة.

وأشار الوزير، إلى أن الأنشطة الرئيسية لوزارة التنمية المحلية هي التنسيق وإنشاء آلية تنسيق على المستوى المركزي بين الوزارة والمجلس القومي للسكان ووزارة الشباب والمجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأوضح الوزير، أنه تم إنشاء وحدة للسكان بوزارة التنمية المحلية، متابعًا: "المشروع يدعم آلية المتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظة من خلال بناء إطار المراقبة العلمية لكل محافظة وآلية لإعداد تقارير ربع سنوية ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة، وتطوير منصة لمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتدخلات المخطط لها وفي هذا الصدد تم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالمحافظات الخمس".

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على التخطيط ونظام المتابعة والتقارير على مستوى المحافظات لتتبع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة وفقًا للأهداف المحلية المحددة، ما يضمن القدرة اللازمة للإدماج الفعال للأساليب السكانية في التخطيط الإنمائي بما في ذلك التنسيق الفعال لجميع القطاعات التنموية والتخطيطية ذات الصلة.

وأضاف الوزير، أنه تم وضع إطار التنسيق المركزي مع تحديد أدوار واضحة يتم تطويرها بين وزارة التنمية المحلية والأطراف المشاركة في المشروع، كما تم تطوير لوحة للمحافظات لتعكس كافة الإحصائيات والبيانات فور حدوثها وسيتم وضعها أيضًا بمقر الوزارة.