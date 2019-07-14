تصل 44 في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحارة ستكون يوم الأربع المقبل والتي تتراوح بين 40 و44 على مدن شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح عبدالعال لمصراوي، اليوم الأحد،أن درجات الحرارة على القاهرة ستسجل اليوم 37 درجة ومن المتوقع أن تصل إلى 40 درجة يوم الأربعاء المقبل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لـ90% على السواحل، و75% على القاهرة، و70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو خلال هذه الفترة.

وأوضح أن سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام هو تعرض المنطقة العربية للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

ووجه عبدالعال عدة نصائح للمواطنين للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، أهمها عدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.