"الإسكان": إحلال سيارات التاكسي والفان بدلا من "التوكتوك" بمدينة برج العرب الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز قاما بشن حملة لمصادرة مركبات "التوك توك"ومنع سيرها داخل المدينة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ برنامج إحلال سيارات التاكسي والسيارات الفان كوسيلة مواصلات مناسبة بديلاً عن مركبات "التوك توك" لخدمة المواطنين بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الزمنية للحد من استخدام مركبات "التوك توك" بالمدن الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد، بدأت الحملة بالمحور الرئيسي من منطقة البنوك وحتى المسجد العتيق، وهو من أهم المحاور التجارية بالمدينة، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد 41 مركبة "توكتوك"، وأن الحملة مستمرة بالمحاور والطرق الرئيسية بالحي السكني الأول كمرحلة أولى، تمهيداً لاستكمال باقي المناطق بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على ترخيص عدد 100 سيارة تاكسي و100 سيارة فان 7 راكب، وتم الانتهاء من ترخيص عدد 60 سيارة تاكسي و11 سيارة فان، وذلك في إطار توفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة للمواطنين بمدينة برج العرب الجديدة.