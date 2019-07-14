​الأرصاد تحذر الحجاج المصريين من طقس السعودية خلال أداء المناسك

كتب- يوسف عفيفي:

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الحجاج المصريين المقبلين على الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام من ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنها ستكون شديدة الحرارة، بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات الحج بمصر، يوم 18 يوليو الجاري.

وأوضح عبدالعال في تصريحات لمصراوي، أن الطقس في مصر يختلف عن الطقس في الأراضي السعودية، وحفاظا على صحة الحجاج، يجب الالتزام بإرشادات الحكومة المصرية، وتعليمات وزارتي الصحة المصرية والسعودية، ومحاولة التكيف مع الأحوال الجوية هناك.

وتابع: "الفارق في الطقس بين مصر والسعودية أن درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الأراضي المقدسة أعلى بكثير عن مصر، وذلك بسبب التأثر بالمنخفض الهندي بشكل مستمر".

ونصح الحجاج، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة وزيادة شرب معدلات المياه والسوائل، واصطحاب الشمسية الخاصة بكل حاج، والتواجد قدر الإمكان في مناطق جيدة التهوية خاصة أصحاب مرضى ضيق التنفس.

كما نصح الحجاج، بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة، وعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان خاصة كبار السن والأطفال، وفي حال الإحساس بأي إجهاد أو تعب أو إعياء، على الحاج التوجه مباشرة إلى الطبيب المباشر.

وكانت المملكة العربية السعودية، حذرت من الطقس خلال موسم الحج، موضحة أنه سيكون شديد الحرارة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وتقلع أولى رحلات الحجاج المصريين، بمطار القاهرة الدولي، إلى الأراضي المقدسة، اعتبارًا من 18 يوليو الجاري لحجاج وزارة الداخلية "القرعة"، فيما تبدأ أولى رحلات وزارة التضامن الاجتماعي "الجمعيات الأهلية" يوم 23 يوليو الجاري، بينما تنطلق أولى رحلات حجاج "السياحة" البالغ عددهم 36 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، لحجاج "البر" يوم 26 يوليو الجاري، بينما تبدأ رحلات "الطيران" يوم 28 يوليو من نفس الشهر أيضا.