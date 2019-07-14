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    وكيل الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية.. اليوم

    08:08 ص الأحد 14 يوليو 2019
    وكيل الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية.. اليوم

    الشيخ صالح عباس

    كتب - محمود مصطفى:

    يعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام أحمد الطيب، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر المشيخة.

    ويعقد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

    كان الإمام الأكبر أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس السبت من ألمانيا حيث يجرى فضيلته فحوصات طبية، اتصل بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.

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