اليوم .. "التضامن": بدء صرف تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات غدًا

القاهرة (مصراوي):

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر الوزارة اعتبارا من اليوم الأحد، لصرف تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية.

وقال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بالوزارة، اليوم السبت، إن تشغيل مكتب لشركة مصر للطيران بمقر الوزارة يهدف إلى سرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع الحجاج في مختلف المحافظات، حيث يحصل مندوب من كل محافظة على تذاكر السفر ويسلمها للحجاج قبل بداية الرحلة .. مناشدا الحجيج الالتزام بمواعيد السفر المدونة على التذاكر.

وأضاف أنه من المقرر بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 12 ألف حاج بدءا من 23 يوليو الجاري على أن تنطلق أولى الرحلات من مطار القاهرة لتضم 700 حاج من محافظات الجيزة والدقهلية إلى المدينة المنورة، على أن يكون أول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري وآخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.