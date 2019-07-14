المتر يبدأ من 45 ألف.. ننشر أسعار ثاني أعلى برج بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة سيتي إيدج في حجز وحداتها الجديدة ضمن مشروع ذا جيت والذي يتكون من برجين سكنيين، بارتفاع 170 متر، وحصل مصراوي على أسعار الوحدات السكنية والتي جاءت على النحو التالي:

وصلت أعمال التنفيذ في مشروع "ذا جيت" إلى الطابق الـ12، من إجمالي 44 طابقا، وهو ثاني أعلى برج سكنية على ساحل البحر المتوسط، ومقسم لـ3 مجموعات، ويضم البرج الواحد 696 وحدة، ويتم تشغليه بأنظمة إدارة ذكية، وفقا لتصريحات المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للشركة.

ومن المقرر أن يصل ارتفاع أبراج "ذا جيت" لـ170 متر، وعلى مساحة بنائية تصل إلى 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 50 لـ400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات.

ووتضم أبراج "ذا جيت" مجمع سينمات ومناطق تجارية للتسوق مطعم بانورامي، وحمامات سباحة، كما يوجد حمام سباحة طائر أعلى البرج، بجانب مداخل خاصة لمنطقة الشاطئ، بالإضافة لذلك يوفر المشروع جراج متعدد الطوابق لانتظار السيارات.

وبدء سعر المتر السكني في الأبراج من 45 ألف وحتى 52 ألف جنيه، فالوحدات التي تصل مساحتها إلى 120 متر يصل سعرها إلى 5.5 ملين جينه، بينما يوجد وحدات بمساحات كبيرة يتم بيعها بالدولار فقط، وهى في مناطق متميزة في الأبراج، حيث سجلت هذه الوحدات ما يقرب من 3 مليون دولار.

وأشارت المصادر بإدارة المبيعات بشركة سيتي إيدج، أنه يتم سداد 300 ألف جنيه جدية حجز، عن بداية التعاقد، على أن يضاف نسبة تميز بحسب البرج والموقع، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة عند الاستلام.

وأكدت المصادر أن الوحدات الأكثر طلبا في الأبراج الأقل من 120 متر، حيث تم حجزها جميعا، موضحًا أن 60% من الحاجزين من خارج مصر.