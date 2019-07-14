حدث يليق بـ"أديب نوبل".. افتتاح متحف نجيب محفوظ اليوم

كتب- محمد عاطف:

يفتتح وزيرا الثقافة، والآثار، الآحد، متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر، بحضور أم كلثوم كريمة الأديب الراحل نجيب محفوظ، وعدد من المثقفين والأدباء.

قالت الوزيرة إن افتتاح متحف ومركز ابداع نجيب محفوظ يعد حدثا عالميا هاماً باعتبار الراحل أحد الفائزين بجائزة نوبل للآداب.

وأشارت إلى نجاح الثقافة في إنجاز متحفًا يليق باسم وتاريخ نجيب محفوظ الذي يعد أيقونة مصرية خالدة لفن الرواية، مؤكدة اهتمام الوطن وحرصه على حفظ سيرة وتاريخ مبدعيه الذين شكلوا عناصر ومفردات قوته الناعمة.

يذكر أن متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بدأ العمل على تأسيسه عام 2016 ويتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، أما الثاني يضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل.

كما يضم آخر متعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة إلى جانب قاعة للسينما وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء: الحارة - رثاء - أحلام الرحيل - أصداء السيرة - تجليات ونوبل.