نائب: تحويل القرى إلى "منتجة" يقضي على الفقر والبطالة

كتب - أحمد علي:

أكد النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها وزارة التنمية المحلية في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية والتي بلغت مليارا و75 مليون جنيه منها مبلغ مليار جنيه، تم تدبيرها ضمن خطة الوزارة و75 مليون جنيه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال "زين الدين" فى بيان اليوم، إن هذه المشروعات تؤدي إلى تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية لتجد كل قرية نصيبًا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، ويتم ذلك بمشاركتهم في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وتدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

وطالب زين الدين وزير التنمية المحلية تكليف جميع المحافظين بالقيام بجولات داخل القرى والاستماع إلى أهالى القرى وشبابها لحل مشكلاتهم على الطبيعة مع وضع خطط لتحويل القرى من قرى مستهلكة الى قرى منتجة من خلال استغلال إمكانياتها ودراسة إمكانية انشاء مشروعات إنتاجية، مؤكدا أن تحويل القرى إلى منتجة سيقضى على الفقر والبطالة ويمنع الهجرة الداخلية.

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