برلماني: عمل المركبات بالوقود المزدوج يحقق مكاسب متعددة

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالمشروع الذي تنفذه الحكومة لتحويل المركبات للعمل بـالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي)، مؤكدا ضرورة الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع الذى سيكون له آثار إيجابية كبيرة على العائد الاقتصادي والأثر البيئي والاستفادة من النجاحات التي تحققت في استكشافات الغاز الطبيعي ووصلت لتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز العام الماضي مع تحقيق فائض في الإنتاج.

وقال "المسعود"، في بيان اليوم: إن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى سيحقق مكاسب متعددة على المستويين الاقتصادي والبيئي وللدولة والمواطن معا إضافة رخص سعر الغاز الطبيعي بالنسبة للمواطن العادي عن البنزين ويؤدي الغرض المطلوب نفسه خاصة أن سعر متر الغاز بعد الزيادة الأخيرة وصل إلى 3.5 جنيه في ظل وصول سعر بنزين الـ92 إلى 8 جنيهات والسولار لــ6.75 جنيه.

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوة يحافظ على أموال المجتمع ويقلل من الدعم المقدم للوقود لتوجيهه إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى مطالبا بإجراء الاختبارات الفنية والتأكد من مدى حفاظ هذا الوقود المزدوج على عمر السيارة ومعدل الاستهلاك ومدى الأمان المتحقق في أثناء القيادة لأي مركبة يتم تحويلها للعمل بهذا النظام.

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