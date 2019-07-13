رئيس السكة الحديد يتفقد تطوير المحطات وكهربة الإشارات بغرب الدلتا

كتب - أسامة عبدالكريم:

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، أعمال تطوير محطة دمنهور بمنطقة غرب الدلتا ووجه بضرورة إنهاء التجديدات بالجزء الأمامي من رصيف النازل لإمكان قبول القطارات بجميع عرباتها على الرصيف وضمان سلامة الركاب.

ووجه رسلان بسرعة إنهاء أعمال المشاية رقم 1 من خارج المحطة إلى صالة التذاكر وكذلك إنهاء أعمال الكوبري العلوي من صالة التذاكر إلى الأرصفة من أجل التيسير على جمهور المسافرين، وذلك في إطار جولات سيادته لدفع الأعمال والمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المحطات والأبراج والبلوكات لحث العاملين بها على اليقظة التامة ومراجعة تعليمات السلامة

وطالب رئيس الهيئة جميع العاملين بإتباع تعليمات السلامة ووجه بالمتابعة المستمرة والعمل على إزالة الأعطال ومداومة المرور المفاجئ على المحطات والأبراج.

كما وجه بالتنبيه على الشركة المنفذة بدراسة معالجة المياه الجوفية ورفع ناتج التجديدات وتستيف القضبان وتضريس الفلنكات ناتج التجديدات.

كما تفقد محور منفذ أبو حمص الجديد ونبه على ضرورة إزالة كافة المعوقات لإنهاء أعمال المحور في الوقت المحدد.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم حاليا بخطة تطوير شاملة في منظومة السكك الحديدية تشمل جميع المجالات من تحديث لنظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تجديد أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام مستوى الخدمة وحركة مسير القطارات وتحسين مستوى الخدمة.

وأنهى الجولة بتفقد محطة الإسكندرية واطمأن على أعمال تجهيز الساحة والخدمات اللازمة لأعمال تطوير المحطة.