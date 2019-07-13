يوم أثري بدهشور.. كشف جديد وافتتاح هرمي "سنفرو والكا" (صور)

كتب - محمد عاطف وأ ش أ:

تصوير - أحمد جمعة:

افتتح وزير الآثار، الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وهرم "الكا" العقائدي لزيارة للجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما وترميمهما.

حضر الافتتاح محافظ الجيزة أحمد راشد والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و 40 سفيرا من الدول الاجنبية والأفريقية.

وأعلن الوزير عن كشف أثري جديد، قامت به بعثة أثرية مصرية ظلت تعمل ما يقرب من عام في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300 متر جنوب شرق هرم امنمحات الثاني بدهشور، حيث استطاعت العثور على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 مترا تقريبا إلى الناحيه الشرقية، ويعتبر هذا الجدار أحد العناصر المعمارية المهمة في عصرالدولة الوسطى.

وقال الوزير إنه تم العثور أيضا على عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية والتي يوجد بداخل بعضها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى عدد من الأقنعة الخشبية بعضها غير مكتمل، ومجموعة من أدوات الظران التي كانت تستعمل كأدوات للتقطيع والصقل من الدولة المتأخرة مما يشير إلى أن الموقع قد أعيد استخدامه في فترات لاحقة للدولة الوسطى.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية بدأت أعمال الحفائر بالموقع منذ شهر أغسطس من العام الماضي 2018، واستمرت حتى أبريل الماضي، مشيرا إلى أن اختيار البعثة لعمل حفائر في هذا الموقع يرجع إلى ظهور بعض الكتل الحجرية الكبيرة الحجم وكذلك ظهور بعض كسرات الحجر الجيري والجرانيت مما يدل على وجود دفنات أثرية في تلك المنطقة.

وفي سياق متصل، قال وزير الآثار إنه لأول مرة يتم افتتاح هرم سنفرو المنحني وهرم الكا العقائدي الخاص به للجمهور منذ عام ١٩٦٥، موضحا ان الهرم المنحني وغيره من الأهرامات الموجودة في منطقة دهشور الأثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو كجزء من جبانة منف الاثرية، وأوضح ان الهرم المنحي يمثل مرحلة انتقالية في عملية بناء الأهرامات، بين هرم زوسر المدرج وهرم ميدوم والهرم الأحمر الذي بناه الملك سنفرو في دهشور أيضاً بعد اكتشافه أن الهرم المنحي يميل بزاوية.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن أعمال ترميم وتطوير كل من الهرم المنحني وهرم الكا تمت بواسطة قطاع المشروعات بالوزارة، وتضمنت عمل سلالم داخلية وخارجية ومشايات لتسهيل حركة الزوار داخلهما، كما تم عمل شبكة للإضاءة داخل وخارج الهرمين، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة أعمال الترميم الدقيق من تقوية وتدعيم لبعض أحجار الممرات وترميم غرفة الدفن بالهرم المنحني.

وأضاف أن الهرم المنحني والمعروف أيضا باسم الهرم الجنوبي، يعبر عن مرحلة هامة من مراحل تطور بناء الأهرامات التي استخدمها المصري القديم كمقابر ملكية، حيث أنه أول محاولة لبناء هرم كامل بعد هرم زوسر المدرج ، وقد بناه الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة 2600 ق.م. في منطقة دهشور الأثرية والتي تعتبر الامتداد الجنوبي لجبانة منف.

ويبلغ ارتفاع الهرم المنحني حوالي121 مترا، وطول كل ضلع في قاعدته حوالي 188.1 م، وللهرم زاويتا، ميل الأولى 54 درجة، حتى ارتفاع 49 والثانية 48 درجة حتى ارتفاع 52م، وللهرم مدخلان الأول في الناحية الشمالية على ارتفاع 12 م، يؤدي إلى ممر هابط بطول 79.5، ومنها إلى صالة عرضية ذات سقف جمالوني، ثم ممر غير منتظم تؤدي الجهة اليمنى منه إلى المدخل الغربي للهرم. ـما الجهة اليسري فتؤدي الي غرفه الدفن غير المكتملة السقف والتي يوجد بها دعامات خشبية من خشب الأرز المستورد من لبنان.

وشهد الهرم العديد من أعمال الحفائر كان أولها عام 1839 على يد البريطانيين برنج وفيز، حيث قاما بتنظيف الأجزاء الداخلية للهرم، ثم عام 1894 و 1895 جاءت بعثة "دى مورجان" وهي أول بعثة علمية تقوم بعمل حفائر في المنطقة.

وفي عام 1945 تمكن المهندس عبدالسلام حسين من الكشف عن اسم الملك سنفرو، مكتوبا أكثر من مرة مع العلامات التى كان يكتبها عمال المحاجر على الكتل الحجرية للهرم وخاصة تلك الموجودة فى أركانه,

وفي عام 1951 استطاع عالم الأثار الدكتور أحمد فخري باكتشاف المدخل الغربي للهرم أثناء أعمال تنظيف كل الممرات الداخلية له كما قام بتنظيف جزء من الطريق الصاعد المؤدي إلى معبد الوادي.

وتم اكتشاف هرم "الكا العقائدي" بواسطة الدكتور أحمد فخري عام 1956 ويبعد حوالي 55 مترا من منتصف الضلع الجنوبًي للهرم المنحني ومدخله من الناحية الشمالية عبارة عن ممر هابط بطول 25 م يؤدي إلى غرفة الدفن ذات السقف الجمالوني، وقد تم غلق هذا الهرم منذ اكتشافه حتًي تم فتحه اليوم للزائرين، وقام فريق المرممين بوضع سلم خشبًي ونظام للإضاء داخل الهرم.