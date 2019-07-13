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    وزير الأوقاف: نهضة الدول تتحقق بالعمل الجماعي

    06:07 م السبت 13 يوليه 2019
    وزير الأوقاف: نهضة الدول تتحقق بالعمل الجماعي

    وزارة الأوقاف


    كتب - محمود مصطفى:
    أكد وزير الأوقاف، أن رفعة الدول تقام بالعمل الجماعي، وليس الفردي، مشيرا إلى أهمية التأهيل والتدريب باعتباره الطريق السليم، من أجل بلورة حالات التميز الفردي والوصول بها إلى حالة التميز الجماعي.

    وقال الوزير - خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها نقابة الصحفيين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتستمر 5 أيام تحت عنوان "قضايا تجديد الخطاب الديني والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني" - إن قضية تقدم الأوطان أساسية، مشيرا إلى ارتباط قضية الدين بالوطن المستقر، حيث دائما ما يحتاج الدين إلى وطن يحميه.

    وأضاف أن هدف الدورة هو تأهيل محرري الشأن الديني في وسائل الإعلام والصحف والمواقع، وتدريبيهم على كيفية كتابة وتغطية الشأن الديني، حيث يتساوى هؤلاء الأفراد مع الأئمة في دورهم بنشر الفكر الديني المعتدل، ويلعب دورا كبيرا في عملية تجديد الخطاب الديني، من خلال التزامه بالقواعد الأخلاقية والمهنة.

    وشدد في نهاية كلمته إلى الحاجة الملحة في الوقت الحالي إلى تجديد نمط التفكير ، وتحويل العقلية من التلقي إلى الفهم والوعي، مما يسهم في إثراء الفكر لتحقيق التطور.

    وزير الأوقاف نقابة الصحفيين العمل الجماعي

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