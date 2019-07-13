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    الوفد يطالب بإجراء انتخابات الشيوخ بنظام القائمة المغلقة فقط

    04:53 م السبت 13 يوليه 2019
    الوفد يطالب بإجراء انتخابات الشيوخ بنظام القائمة المغلقة فقط

    الدكتور ياسر الهضيبي

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إنه يجب زيادة عدد الأعضاء بمجلس الشيوخ القادم إلى ٢٧٠ عضواً، من بينهم 180 عضوًا بالانتخاب بالقائمة المغلقة، و٩٠ عضوًا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية طبقاً للحق الدستوري.

    وقال "الهضيبي" في بيان له اليوم إن الانتخابات بالقائمة تثري الحياة الحزبية وترغب الراغبين في الانتخابات للانضمام للأحزاب، وذلك تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن تقوم الحياة السياسية في مصر على التعددية الحزبية٠

    وأشار "الهضيبي" إلى أن الأخذ بالنظام الفردي مع قلة عدد المقاعد إلى ٨٠ في المشروع المقترح سيجعل من بعض المحافظات دائرة انتخابية واحدة على مقعد واحد، مما يمثل إرهاقاً كبيراً وصعوبة ومشقة على المرشح.​

    الدكتور ياسر الهضيبي نتخابات الشيوخ زب الوفد

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