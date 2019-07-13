برلماني: الزيادة السكانية تبتلع مكتسبات التنمية

كتب - أحمد علي:

أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر إلى 98.1 مليون خلال العام الحالي، هو أمر يستحق وقفة، وتساؤل حول جدوى الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الانفجار السكاني.

وأكد "بركات"، في بيان اليوم السبت، أن الوضع لا يستحمل أي مجاملات أو إشادات بجهود لا تحقق المطلوب، فما زالت هناك فئات من الشعب المصري لا تعترف بما تبثه حملات التوعية فالإرث الثقافي أقوى كثيرًا من هذه الحملات، ولعل الجميع يعرف بالتأكيد المشكلة ليست في توفر وسائل تنظيم الأسرة، ولكن الأمر أبعد من هذا فهو يتعلق بمعتقدات.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات التنمية من الزيادة السكانية التي تبتلعها ولا تستطيع اللحاق بركبها، مضيفًا أنه حان الوقت لاتباع الأسلوب الجبري في الحد من الزيادة السكانية.