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    "عربية النواب": استقرار ليبيا قضية أمن قومي لمصر

    04:31 م السبت 13 يوليو 2019
    "عربية النواب": استقرار ليبيا قضية أمن قومي لمصر

    النائب أحمد رسلان

    كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

    نقل النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، تحيات الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لوفد البرلمان الليبي الذي يزور المجلس اليوم.

    وأكد "رسلان"، في بيان اليوم السبت، أن رئيس النواب، وجه بتسخير كافة إمكانيات مجلس النواب المصري لخدمة القضية الليبية.

    وأشار، إلى أن أمن ليبيا القومي هو بمثابة الأمن القومي لمصر، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في حل الأزمة وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

    يُذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي، يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيًا الشرق والجنوب والغرب الليبي توافدوا أمس على القاهرة، للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

    ومن المقرر أن يلتقي نواب البرلمان الليبي على مدار الأسبوع المقبل قيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي.

    النائب أحمد رسلان ليبيا وفد البرلمان الليبي مجلس النواب المصري القضية الليبية

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