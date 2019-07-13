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    برلمانى: اتخاذ إجراءات ضد تلاعب بعض محطات الوقود يحمي المواطنين

    04:25 م السبت 13 يوليه 2019
    برلمانى: اتخاذ إجراءات ضد تلاعب بعض محطات الوقود يحمي المواطنين

    النائب خالد مشهور

    كتب - أحمد علي:

    أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار المواد البترولية بعد تحريكها، من خلال تشكيل لجان المراقبة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للتأكد من عدم التلاعب، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

    وأوضح "مشهور"، في بيان اليوم السبت، أن بعض محطات الوقود تقوم بالتلاعب في العدادات بهدف التلاعب في الأسعار، مضيفًا أن حصول المواطن على كميات من المواد البترولية أقل من الكميات الذي قام بدفع ثمنها يُعد غشًا وتلاعبًا للمستهلك.

    وأكد النائب، أن تنفيذ القانون بدقة وحسم على المستغلين، يحفظ حقوق الشعب المصري حتى لا يعاني من إجراءات الاصلاح، والتي يعد هدفها الرئيسي هو التنمية بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن، إلا أن جشع البعض قد يهدم كل ذلك، وبالتالي فالتصدي لهم واجب له أولوية.

    خالد مشهور مجلس النواب وزارة التموين أسعار المواد البترولية محطات الوقود

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