وزيرة البيئة تجتمع بمحافظ البحر الأحمر وتؤكد دعمها لقرار منع استخدام الأكياس البلاستيك

كتب- محمد نصار:

أكدت وزيرة البيئة، ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة ومحافظة البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وعبرت الوزيرة، خلال لقاء اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عن دعمها لقرار المحافظ بحظر استخدام الأكياس البلاستيك اعتبارًا من أغسطس المقبل مؤكدة أهمية إجراء حوار مجتمعي لزيادة الوعي حول القضايا البيئية، مشيرة إلى أن الأساس في البيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تشمل الحفاظ على الماء والهواء والتربة خاصة أن محافظة البحر الأحمر غنية بالموارد الطبيعية والكائنات الحية التي تستلزم التعاون والتنسيق بين الجهتين للحفاظ على هذه الثروات الطبيعية.

وأشارت الوزيرة، إلى التعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية في محمية وادي الجمال مؤكدة أنه تم توفير العديد من فرص العمل لسكان المجتمعات المحلية بالمحمية وأهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية.

وأكدت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مستمرًا مع المحافظة للوصول إلى الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الفنادق والمنشآت السياحية للحصول على النجمة الخضراء وكيفية عمل تنمية سياحية دون الإضرار بالبيئة مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة واضحة لتوعية المواطنين ودمج الشباب في العمل البيئي وإضافة بعض مواد التوعية البيئية إلى المناهج الدراسية لتعليم الأجيال المقبلة أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وناقش المحافظ والوزيرة العديد من الأنشطة المستقبلية التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة البيئية في محافظة البرح الأحمر، وأكد المحافظ، أن البعد البيئي يعد مكونًا أساسيًا من مكونات صناعة السياحة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن السائح الأجنبي يقدر بشكل كبير البعد البيئي وإذا لم يشعر باهتمامنا به فلن يقوم بزيارتنا مجدًدا، كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني للحفاظ على البيئة والتي تعتبر مهمة وطنية تستلزم تضافر جهود كافة الأطراف والجهات.