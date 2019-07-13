وفد النواب الليبي يشكر مصر: "ملاذنا الدائم منذ الاحتلال الإيطالي"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه وفد النواب الليبى، الذى زار مجلس النواب المصرى، اليوم السبت، الشكر للقيادة السياسية المصرية على اهتمامها بالقضية الليبية واستضافة أعضاء الوفد بمصر من أجل الحوار والنقاش ولم الشمل، مؤكدًا على أن مصر هى الملاذ الدائم للشعب الليبى منذ الاحتلال الإيطالى حتى ما حدث بعد أحداث 17 فبراير، وما تبعها من لجوء العديد من الأهالي لمصر هربًا من الميلشيات الإرهابية.

وأكد أعضاء الوفد، في الاجتماع الذي عقد بإحدى قاعات مجلس النواب، عن تأكيدهم على أن الجهود التى تبذل من مصر بشأن هذه القضية محل تقدير دائم، وهذا ليس غريب على مصر التي لم تتوان عن القيام بدورها تجاه الأمة العربية، وخير مثال ما حدث من استقبال أهالينا من الليبيين الذين هربوا من المليشيات الإرهابية واحتوائهم في بلدهم الثاني مصر.

كما أكد الأعضاء على أن مجلس النواب الليبى، هو الجهة المنتخبة الوحيدة في ليبيا، وممثل للشعب، موجهين التحية للقوات المسلحة على القيام بدورها في مواجهة الإرهاب.

وتستضيف القاهرة وفدًا من البرلمان الليبي، وعلى مدار أسبوع، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني الليبي.