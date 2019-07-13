رئيس "مترو الأنفاق" تفقد محطات الخط الأول لمتابعة سير العمل

كتب- أسامة عبدالكريم:

تفقد المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة عدد من المحطات بالخط الأول وهي ( الشهداء - جمال عبدالناصر - السادات - سعد زغلول )، لمتابعة سير العمل ورفع معدلات الأداء للعاملين بالمحطات والاطمئنان على إزالة كافة الملاحظات التي تم إكتشافها بالجولات السابقة .

وشدد الفضالي خلال الجولة على الحفاظ على نظافة الأرصفة بشكل دائم، إضافة إلى متابعة وحساب زمن التقاطر بين القطارات للاطمئنان على سلامة التشغيل بالخط الأول وإنتظام حركة القطارات، كما تم المرور على الصاله الرئيسيه بالمحطات وتفقد أجهزة XRAY للكشف عن المعادن والمفرقعات والبوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب والمتواجدة على جميع مداخل ومخارج المحطات والتأكد من سلامة تشغيلها بالكامل

كما تفقد جميع مكاتب صرف التذاكر، بحسب بيان، ومتابعة إيراد الماكينات والتشديد على ضرورة توفير الفكة اللازمة وسهولة عملية الصرف للقضاء على التكدس أمام منافذ صرف التذاكر بالمحطات، إضافة إلى التأكيد على حسن معاملة الركاب وتذليل أي عائق يقع أمام أحد الركاب.

كما تابع من داخل مكاتب نظار المحطات، الشاشات الخاصة بكاميرات المراقبة والتأكد من تغطيتها للمحطة بالكامل أرصفة وممرات والصالات وأيضا مكاتب التشغيل ودخول غرف التكييف وممرات التهوية ودخول غرف المحولات الكهربائية والهوايات وغرف شبكات الاتصالات، مؤكدين أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة.

شارك بالجولة المهندس سيد الحسيني مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الأول والمهندس أحمد حسن مساعد رئيس الشركة للهندسة الكهربائية والميكانيكية وعدد من مهندسين وفنيين التشغيل والصيانة بالخط الأول.​