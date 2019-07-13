متحدث الرئاسة ينشر فيديو زيارة السيسي للكلية الحربية

كتب - محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، السبت، الكلية الحربية، لمتابعة برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، والإعداد المهاري لطلبة الكلية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حسب بيان صحفي، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجراً، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية، مؤكداً أن التدريبات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ علي أمنه واستقراره ومقدراته، ومشدداً في هذا السياق على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة.

كما أوصي الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن.

وأكد الرئيس لطلبة الكلية الحربية أن عليهم مسئولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ علي مقدراته.