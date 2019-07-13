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    الدفعة الثانية من أطباء التامين الصحي تغادر إلى لندن

    12:40 م السبت 13 يوليو 2019
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    كتب- طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي، الدفعة الثانية من أطباء طب الأسرة، متوجهين إلى إنجلترا للتدريب على تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي انطلقت مرحلته الأولى، قبل أيام في محافظة بورسعيد.

    قالت مصادر مطلعه، إنه تم إنهاء إجراءات سفر بعثة الأطباء وعددهم 35 طبيبا، من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، على متن رحلة مصر للطيران رقم 777 من طراز بوينج 300/777، المتجهة إلى لندن على متنها 290 راكباً.

    كان في وداع بعثة الأطباء المغادرين، بمطار القاهرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء إيهاب طه مدير مبنى الركاب 3 بالمطار.

    وأهدي مطار القاهرة، اللواء عادل الغضبان، وبعثة الأطباء المغادرين هدايا تذكارية ودرع مطار القاهرة، قبل مغادرتهم وتم التقاط صورا تذكارية لهم بالمطار.

    وكانت أولى بعثات أطباء الأسرة، غادروا القاهرة، أبريل الماضى، للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي انطلقت مرحلته الأولي مطلع الشهر الجاري بشكل تجريبي لمدة شهرين في محافظة بورسعيد، بعد أن استعدت وزارة الصحة، بتجهيز 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية، وجار تجهيز حوالي 17 وحدة صحية، 4 مستشفيات.​

    أطباء التامين الصحي لندن قانون التأمين الصحي الشامل بورسعيد مطار القاهرة

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