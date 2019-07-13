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    تخصيص قطعة أرض لتوسعة مركز شباب حي السلام أول بالقاهرة

    12:34 م السبت 13 يوليو 2019
    تخصيص قطعة أرض لتوسعة مركز شباب حي السلام أول بالقاهرة

    تخصيص قطعة أرض - ارشيفية

    كتب- أحمد عبدالمنعم:
    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 157 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2019 ، قرار محافظ القاهرة، رقم 9193 لسنة 2018 بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 6125م2 من أملاك المحافظة بحي السلام أول، لصالح مديرية الشباب والرياضة لتوسعة مركز الشباب، كحق انتفاع "بالمجان"، على أن تظل ملكًا للمحافظة.

    تخصيص قطعة أرض مركز شباب حي السلام محافظ القاهرة مديرية الشباب والرياضة

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