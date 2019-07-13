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"الإسكان" تعتمد تقسيم قطعة أرض بالعاصمة الإدارية لـ"نخبة الصفوة"

11:41 ص السبت 13 يوليو 2019
"الإسكان" تعتمد تقسيم قطعة أرض بالعاصمة الإدارية لـ"نخبة الصفوة"

العاصمة الإدارية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 157 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2019 ، قرار وزارة الإسكان، رقم 379 لسنة 2019 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 38.07 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لجمعية نخبة الصفوة التعاونية للبناء والإسكان، وذلك لإقامة مشروع عمراني متكامل ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص القرار كالتالي:

العاصمة الإدارية وزارة الإسكان جمعية نخبة الصفوة

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