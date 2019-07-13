رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار حملات مصادرة مركبات "التوكتوك" وإزالة المخالفات

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، استمرار حملات إزالة المخالفات ومصادرة عدد من مركبات "التوك توك" و"التروسيكل" بالمدينة، حيث تم شن حملة بمنطقة جنوب الأحياء بمناطق (الإسكان الحر – المستقبل - الحي السادس)، تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات.

وقال رئيس الجهاز في بيان له اليرم، أزالت الحملة كل المخالفات بالمنطقة والتحفظ على عدد من مركبات"التوكتوك" و"التروسيكل"، مشيراً إلى أن جهاز المدينة يهيب بمالكي المركبات المذكورة الالتزام بعدم السير داخل المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد كل من يخالف ذلك.

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون في إزالة جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة، وأن الحملات مستمرة حتى يتم القضاء نهائياً على ظاهرة انتشار مركبات " التوك توك " للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

وفي سياق آخر قال رئيس الجهاز: تم الانتهاء من أعمال الأسفلت بالمجاورة الأولى بالحي الثاني بالمدينة، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على رفع كفاءة الطرق بالأحياء السكنية.