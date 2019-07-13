أكثر الكلمات إنتشاراً

الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

رئيس جهاز 15 مايو: منع سير المركبات الثلاثية بالمدينة وغرامة 3000 جنيه للمخالفين

11:20 ص السبت 13 يوليو 2019
رئيس جهاز 15 مايو: منع سير المركبات الثلاثية بالمدينة وغرامة 3000 جنيه للمخالفين

جهاز تنمية مدينة 15 مايو

كتب_ محمد عبدالناصر:

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه جرى تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية ( التوك توك – التروسيكل – عربات الكارو)، وذلك في إطار القضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة.

وقال رئيس الجهاز: سيتم تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 3000جنيه لكل مركبة (توك توك - تروسيكل- عربة كارو) يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للقانون، وذلك للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة بشكل دوري لمنع سير المركبات المذكورة، وكذا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الانتهاء من آخر مخالفة، في إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة.

C2FDF017-E003-4F84-A533-15DB5FE8F664

جهاز تنمية مدينة 15 مايو منع سير المركبات الثلاثية غرامة مالية لافتات تحذيرية التوك توك التروسيكل عربات الكارو

الخبر التالى:

وزير القوى العاملة يشهد إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان