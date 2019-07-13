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    السيسي يهنئ الرئيس الموريتاني المنتخب

    01:18 ص السبت 13 يوليه 2019
    السيسي يهنئ الرئيس الموريتاني المنتخب

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    نواكشوط- ش أ:

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة للرئيس الموريتاني المنتخب السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

    وجاء في البرقية، التي بثها التلفزيون الموريتاني اليوم الجمعة،: "أود بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شعب جمهورية مصر العربية أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامكم الجديدة.

    وتابع الرئيس السيسي:" إن فوزكم بالانتخابات الرئاسية، والتي جرت في أجواء ديمقراطية نزيهة ليعكس ثقة الشعب الموريتاني الشقيق في قدرتكم على خدمة بلادكم وقيادتها نحو الأمام، وأؤكد حرصنا الكامل على العمل معا لتقوية أواصر الأخوة والمحبة والتعاون التي تربط شعبينا وبلدينا الشقيقين.. وإنني إذ اغتنم هذه المناسبة الطيبة لأدعو الله تعالى لكم بالتمتع بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق ولشعب موريتانيا الشقيق ولجميع شعوب أمتنا العربية بدوام الرقي والازدهار... مع اسمى اعتباري وتقديري".

    هذا المحتوى من

    Asha
    السيسي برقية تهنئة محمد ولد الشيخ الغزواني موريتانيا
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