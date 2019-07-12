مدير أكاديمية ناصر العسكرية: المصريون بالخارج أمن قومي للوطن

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المصريين بالخارج هم أمن قومي لمصر، لافتًا إلى أن الأكاديمية تتعاون مع وزارة الهجرة لإعداد الدورات التثقيفية للشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث لتوضيح ما يتم على أرض مصر من تنمية ومشروعات وكذلك التحديات التي تواجهها، ولتصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات التي يتم الترويج لها.

كما أعرب مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن سعادته بحضور المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، مؤكدًا أنهم عنصر أساسي وفعال للدفاع عن صورة مصر في الخارج، وأنهم أحد أسلحة القوى الناعمة للدولة المصرية، التي يلقى على عاتقها دورًا كبيرًا جدًا في الدفاع عن وطنهم الأم.

ويعقد المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، بمشاركة 55 كيانًا من 33 دولة، متضمنًا 11 جلسة وورشة عمل تضم عددًا من المحاور المقرر مناقشتها، يأتي في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج.

كما تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.‎