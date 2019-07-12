"دعم مصر": مستعدون للتعاون مع "الهجرة" لإصدار أي تشريعات للمصريين بالخارج

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المصريين في الخارج سفراء دائمون لمصر، مضيفًا أن أدائهم وعملهم وأخلاقهم هي مرآة تعكس حضارة وقيم وتاريخ وثقافة مصر، وتسهم فى تصحيح الصورة الذهنية والمفاهيم المغلوطة والشائعات ضد مصر والمصريين.

وأضاف "القصبي"- خلال كلمته بالمؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج- أن القيادة السياسية تهتم اهتمامًا غير مسبوقًا بالمصريين بالخارج، وأنشأت وزارة خاصة للاهتمام بشؤونهم، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش خلال 10 جلسات قضايا مهمة لأبناء مصر بالخارج.

وأشار إلى أهمية التعاون بين أبناء الوطن الواحد، وتنظيم الكيانات المصرية بالخارج في أفق قانونية محددة، مؤكدًا اهتمام الدولة بشؤون الجاليات المصريية بالخارج ودعمها الكامل لها، وهو ما يعكسه عودة وزارة الهجرة بشكل مستقل.

وتابع: "الدستور المصري حافظ على حقوق المصريين بالخارج، ونحن مستعدون للتعاون مع الوزارة لإصدار أي تشريعات تحافظ على حقوق المصريين في الخارج ودعمهم في جميع المجالات".