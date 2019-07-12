الكنيسة الكاثوليكية تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي شبرا الخيمة

القاهرة- (أ ش أ):

نظم مكتب دياكونيا التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك ، اليوم الجمعة ، قافلة طبية لخدمة أهالي حي شبرا الخيمة.

وقال الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا - في تصريح له - إن القافلة تضمنت بعض التخصصات الطبية منها، الرمد و الباطني وأمراض القلب والنساء و الأطفال.

وأضاف أن القافلة الطبية ضمت أطباء على أعلى مستوى من المهنية، وشهدت إقبالا كبيرا من سكان المنطقة.

وأكد مسئول مكتب دياكونيا أهمية الخدمات التي تقدمها الكنيسة للمجتمع وان هذه الخدمة تستمر بشكل دوري، حيث يقوم المكتب كل شهرين بقافلة بمنطقة من المناطق الشعبية بالقاهرة.