مصر في أسبوع| زلزال خروج المنتخب.. ومطار جديد.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور

كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، وكانت أبرزها توديع المنتخب المصري بطولة الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد هزيمته من جنوب أفريقيا بهدف نظيف، وما تبعها من إقالة الجهاز الفني واستقالة جماعية لأعضاء اتحاد كرة القدم، وشهد الأسبوع عودة الرئيس السيسي إلى القاهرة بعد مشاركته بقمة الاتحاد الإفريقي في النيجر، كما شهد الأسبوع انقاذ القوات البحرية المصرية لنشا سياحيا من الغرق في البحر الأحمر.

وشهد الأسبوع أيضا افتتاح مطار العاصمة الإدارية الجديدة الدولي تجريبيًا، وحددت وزارة التربية والتعليم موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

السبت

مصر تودع أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا، بعد الخسارة بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة الدولي، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس يستعرض موقف تحويل الموانئ المصرية إلى خضراء والمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، للتفاصيل اضغط هنا..

"كل 3 أشهر".. الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن أسعار المنتجات البترولية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس النقض والنيابة الإدارية ويمنح السابقين وسام الجمهورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم أداء حلف اليمين للقاضى عبد الله أمين محمود عصر رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، للتفاصيل اضغط هنا..

متحدث الرئاسة: السيسي يطلق منطقة التجارة الحرة الأفريقية من النيجر غدًا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النيجر مساء السبت؛ لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية التي تستضيفها العاصمة نيامي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الافريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، للتفاصيل اضغط هنا..

"السياحة": لا زيادة في أسعار الحج السياحي هذا العام

أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يتسبب في زيادة أسعار برامج الحج السياحي للعام الجاري، بعد إنهاء كافة الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، جميع التعاقدات قبل تطبيق الزيادة، للتفاصيل اضغط هنا..

"رفع سعر الخبز وإلغاء زيادة المعاشات".. الحكومة ترد على 11 شائعة أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن تصدر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار، بالإضافة إلى وجود تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط، وقيام وزارة الصحة بإجبار الأطباء علي الانتداب تعسفياً بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

الرئاسة: اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إنجاز كبير لمصر

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن جدول أعمال القمة الاستثنائية الأفريقية فى نيامى شهد تحولا كبيرا حيث تضمن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، لافتا إلى أن أفريقيا تشهد حاليا تحولات جذرية فى كافة المجالات، للتفاصيل اضغط هنا..

قراران جمهوريان بتعيين رئيسين لمحكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٩، بتعيين القاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩، للتفاصيل اضغط هنا..

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تعلن موعد رفع سن المعاش إلى ٦٥ عامًا

كشف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي لزعماء أفريقيا: "عزيمتكم لا تكل من أجل إعلاء مصلحة القارة"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه كرئيس للاتحاد الأفريقي على مواصلة التعاون مع الاتحاد في الفترة القادمة لضمان تنفيذ توصيات القمة الأفريقية الاستثنائية؛ بما يسهم في تعزيز المصالح الأفريقية المشتركة مع العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين دولنا الأفريقية سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، للتفاصيل اضغط هنا..

راموس يغادر الغردقة بعد رحلة سياحية استمرت 4 أيام

غادر اليوم الأحد، اللاعب الدولي سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، مدينة الغردقة، برفقة زوجته وأولاده، والتي استمرت لمدة 4 أيام استمتع خلالها بشواطئ الغردقة، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

السيسي يدعو لتطوير المشروعات الاقتصادية الأفريقية ومواجهة التحديات الإقليمية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتطوير المشروعات الاقتصادية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم القارة الأفريقية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يعود إلى القاهرة بعد المشاركة بقمة الاتحاد الأفريقي في النيجر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من نيامي بعد زيارة للنيجر استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الأفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي : الرئيس السيسي يتابع بنفسه مراحل إنشاء "سد تنزانيا"

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين حرص القيادة المصرية على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا وتطويرها في كافة المجالات وبما يحقق النفع المشترك لشعبي البلدين، منوها في هذا الصدد بمشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي فاز بعقد إنشائه تحالف شركتي (المقاولون العرب، السويدي إلكتريك)، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير التموين: الموازنة لا تتحمل دعم الخبز لـ71 مليون مواطن

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن في منظومة الخبز، قائلا:"وحتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي ووجود قاعدة بيانات واضحة"، للتفاصيل اضغط هنا

البرلمان يوافق على مشروع قانون "المحاماة" ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على 3 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك في مجموع مواده، للتفاصيل اضغط هنا..

بعد بيعها.. تحرك جديد لـ"الآثار المستردة" لمنع خروج "توت عنخ آمون" من لندن

اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة، مساء الاثنين ٨ يوليو الجاري، برئاسة وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من: وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ ٣ و٤ يوليو الجاري بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

القوات البحرية تنجح في إنقاذ لنش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر

نجحت القوات البحرية، اليوم الاثنين، في إنقاذ لنش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر.

وذكرت القوات البحرية أنه في إطار جهود دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحي "MY OXYGEN" على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل 8 مصريين إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 3 أفراد، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

افتتاح مطار "العاصمة الإدارية" بوصول أول رحلة لمصر للطيران

افتتحت وزارة الطيران المدني التشغيل التجريبي لمطار "العاصمة" الجديد لينضم لمطار سفنكس الجديد الذي جرى افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضي، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يطلق إشارة العمل بماكينة الحفر العملاقة بمحطة مترو جمال عبدالناصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والإسكان، ومحافظ القاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ناصر"، بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ضمن خطة تنفيذ الجزء النفقي بهذه المرحلة، للتفاصيل اضغط هنا..

رسميًا.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بالحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

مجلس الوزراء يوضح أبرز المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على أبرز المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة، وكذلك حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، وأخيراً أبرز المعلومات عن القارة الأفريقية، للتفاصيل اضغط هنا..

"النواب" يوافق على ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا بالمحاكمة الاقتصادية وإعلانها وطرق حمايتها مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

إنشاء عاصمة تنزانية جديدة بخبرة مصرية.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء تنزانيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاسم ماجاليوا، رئيس وزراء تنزانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجافيت هاسونجا، وزير الزراعة التنزاني، وسفير تنزانيا بالقاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوجه باستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتطوير البنية التحتية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، للتفاصيل اضغط هنا..

رسميًا.. "النواب" يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، للتفاصيل اضغط هنا..

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون "التأمينات الاجتماعية"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، للتفاصيل اضغط هنا..

رسمياً.. البرلمان يوافق على رفع سن المعاش إلى ٦٥ عامًا

وافق مجلس النواب، على المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من الحكومة، والتي تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

وزير التعليم لـ"مصراوي": اعتماد نتيجة الثانوية العامة السبت.. والإعلان الأحد

قال وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، بعد غدٍ السبت الموافق 13 يوليو 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤدي حلف اليمين أمام الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، للتفاصيل اضغط هنا..

استعدادًا للعام الجديد.. السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم العالي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع برئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم، للتفاصيل اضغط هنا..

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، وذلك للحالة القائمة المفروضة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

البرلمان يوافق على تعديل جديد لقانون إقامة الأجانب ومنح الجنسية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا بأغلبية الثلثين على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول و ?إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

في اليوم العالمي للسكان.. السيسي يطالب ببذل الجهود لتوفير حياة كريمة لكل إنسان

احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي باليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، لإذكاء الوعي بأهمية الصحة الإنجابية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوجه بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للتفاصيل اضغط هنا..

بعد تحريك الوقود.. الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السجائر

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار السجائر المحلية نتيجة تحريك أسعار الوقود، عار تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تصدر بيانًا رسميًا بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، عارٍ تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

القوات المسلحة تنفي امتلاكها شركة "دابسي" للنقل الذكي

نفت القوات المسلحة، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة (دابسي) العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان المشروعات التنموية المقترحة في سيناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن، خاصة سيناء، حيث يتم بحث كافة احتياجات أبناء مصر في هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، وخاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل، للتفاصيل اضغط هنا..

مصدر حكومي ينفي إنشاء وزارة للسعادة

نفى مصدر حكومي مسؤول، ما تردد في وسائل الإعلام عن استحداث وزارة للسعادة ضمن الحقائب الوزارية في مصر، للتفاصيل اضغط هنا..