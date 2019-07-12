​شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على طالبة أصيبت في حادث قطار

كتب - محمود مصطفى :

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا مع الطالبة آية نصر بكلية طب أسنان بنات بالقاهرة، والتي أصيبت في حادث قطار وتم نقلها إلى أحد مستشفيات الزقازيق، هاتفيًا من ألمانيا للاطمئنان على صحتها ومتابعة حالتها.

وتواصل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، هاتفيًا مع الطالبة، وأسرتها، بعد تكليفه وفدًا رسميًا من قبل الجامعة على رأسه الدكتور مصطفى عبدالغني، عميد كلية طب أسنان بنات القاهرة، والدكتور فتحي أبوزيد، وكيل كلية طب الأسنان بزيارة الطالبة للوقوف على تطور حالتها الصحية، والاطمئنان عليها، ورفع تقرير بحالتها رئيس الجامعة.

وقرر رئيس الجامعة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بنقل الطالبة –حين تسمح حالتها- لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، لاستكمال باقي مراحل علاجها حتى تتماثل للشفاء، مع تحمل كافة التكاليف اللازمة، مع تذليل كافة العقبات.

وأكد رئيس الجامعة -خلال اتصاله الهاتفي مع الطالبة وأسرتها-، أن مؤسسة الأزهر الشريف ترعى جميع أبنائها وتهتم بهم، وجميع العاملين بالأزهر يعملون ليل نهار لمصلحة الطلاب والطالبات، وتقدم خدماتها للطلاب والمواطنين في إطار رسالتها السامية، تعليميا وأكاديميا ومجتمعيا، والمستمدة من رسالة ديننا الحنيف الذي يدعو للرحمة والتراحم والعدل والمحبة والسلام.

من جانبهم، أعربت الطالبة عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها للإمام الأكبر ورئيس الجامعة ولعميد الكلية على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، من الاهتمام والتواصل رغم سفره والحرص على متابعة حالتها، توفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لها.