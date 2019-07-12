"الهجرة" تعرض فيلم "الممر" للمشاركين بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

كتب أسامة عبدالكريم:

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر" خلال المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر غدًا السبت.

وذكرت الوزارة أن عرض الفيلم الممر جاء استجابة لعدد كبير من شباب المصريين بالخارج لمشاهدة الفيلم مع عائلاتهم ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته وحرصهم على تعميق ذلك في نفوس أبنائهم، في ظل سيطرة الحياة الإلكترونية وما تسببه من عزلة كبيرة للأفراد عن بعضهم البعض.

وأكدت الوزارة أن "الفيلم نجح في المزج بين الحس الوطني الذي لابد أن يدب في روح كل من يشاهده، وهي مسألة مهمة لابد من تحية فريق العمل عليها لتفكيره في تقديم مثل هذا العمل في هذا التوقيت، الذي تقوم فيه الدولة المصرية بدور كبير في محاربة الإرهاب والتطرف".

من جانبهم، أعرب الحضور من الكيانات المصرية بالخارج عن سعادتهم الكبيرة بمشاهدة الفيلم، وقدموا خالص شكرهم لوزيرة الهجرة على إتاحة الفرصة لهم لرؤية هذا العمل الفني الملحمي الذي جسد مرحلة هامة من المراحل التاريخية التي مرت بها مصر، والذي عزز بداخلهم مشاعر الحب والانتماء لمصر وأشعل الحماس داخل نفوسهم تجاه مساندة الوطن في أي تحديات يواجهها.

وانطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج بحضور ممثلي 55 كيانًا من 33 دولة حول العالم.

وتضم فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر 11 جلسة ستناقش عدة محاور في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي وردت إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار التنسيق المباشر بين وزارة الهجرة والكيانات بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، كون تلك الكيانات أمن قومي لمصر ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة، مع حرص الوزارة لتقديم خدمات لهم ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم‎؛ مؤكدة أن هذا المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون ‏الذي ‏أعدته الوزارة المنتظر إقراره من مجلس النواب.